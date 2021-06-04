Задержанная теннисистка Сизикова назвала обвинения в свой адрес клеветой

Российская теннисистка Яна Сизикова назвала все выдвигаемые в её адрес обвинения в коррупции клеветой. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменки Фредерик Бело.

"Яна Сизикова потрясена и отвергает обвинения в преступлениях, которые она никогда не совершала. Эти обвинения наносят вред её репутации. В связи с этим семья россиянки намерена подать жалобу на клевету", — отметил Бело.

При этом она может быть освобождена уже вечером 5 мая. Однако неясно, сможет ли она покинуть после этого Францию. В случае, если её признают виновной, ей может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в € 500 тысяч.