Задержанная теннисистка Сизикова назвала обвинения в свой адрес клеветой
Напомним, её подозревают в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос" в 2020 году.
Фото © Instagram / yana_sizikova
Российская теннисистка Яна Сизикова назвала все выдвигаемые в её адрес обвинения в коррупции клеветой. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменки Фредерик Бело.
"Яна Сизикова потрясена и отвергает обвинения в преступлениях, которые она никогда не совершала. Эти обвинения наносят вред её репутации. В связи с этим семья россиянки намерена подать жалобу на клевету", — отметил Бело.
При этом она может быть освобождена уже вечером 5 мая. Однако неясно, сможет ли она покинуть после этого Францию. В случае, если её признают виновной, ей может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в € 500 тысяч.
Ранее Лайф сообщал, что российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже по подозрению в участии в договорном матче, который состоялся в октябре 2020 года. Позже эту информацию подтвердили в посольстве нашей страны.
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