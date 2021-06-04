НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Задержанная теннисистка Сизикова назвала обвинения в свой адрес клеветой

Напомним, её подозревают в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос" в 2020 году.

4 июня, 14:02

Фото © Instagram / yana_sizikova

Российская теннисистка Яна Сизикова назвала все выдвигаемые в её адрес обвинения в коррупции клеветой. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменки Фредерик Бело.

Теннис погряз в договорняках и коррупции: За что задержали россиянку Яну Сизикову

Теннис погряз в договорняках и коррупции: За что задержали россиянку Яну Сизикову

"Яна Сизикова потрясена и отвергает обвинения в преступлениях, которые она никогда не совершала. Эти обвинения наносят вред её репутации. В связи с этим семья россиянки намерена подать жалобу на клевету", — отметил Бело.

При этом она может быть освобождена уже вечером 5 мая. Однако неясно, сможет ли она покинуть после этого Францию. В случае, если её признают виновной, ей может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в € 500 тысяч.

Российскую теннисистку задержали во Франции из-за "умышленного проигрыша" на "Ролан Гаррос"

Российскую теннисистку задержали во Франции из-за "умышленного проигрыша" на "Ролан Гаррос"

Ранее Лайф сообщал, что российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже по подозрению в участии в договорном матче, который состоялся в октябре 2020 года. Позже эту информацию подтвердили в посольстве нашей страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Высоко подняла планку": В Катаре будут ориентироваться на опыт России при проведении ЧМ-2022

сегодня в 13:19

Теннис погряз в договорняках и коррупции: За что задержали россиянку Яну Сизикову

сегодня в 12:54

Путин пожелал Катару успешно провести ЧМ-2022

сегодня в 12:50

Путин назвал борьбой за деньги попытки дискредитировать "Спутник V" на Западе

сегодня в 14:18

Пропавшую во время сплава туристку из Перми нашли убитой в лесу под Екатеринбургом

сегодня в 14:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1