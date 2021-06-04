Павлюченкова победила четвёртую ракетку мира на "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в третьем круге "Ролан Гаррос" победила Арину Соболенко из Белоруссии со счётом 6:4, 2:6, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

За это время россиянка, посеянная на парижском турнире под 31-м номером, исполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. При этом она отдала сопернице, занимающей четвёртое место в рейтинге WTA, три свои подачи.

В четвёртом круге 29-летняя теннисистка сыграет с другой представительницей Белоруссии, Викторией Азаренко, разгромившей Мэдисон Киз из США (6:2, 6:2). Встреча состоится в воскресенье, 6 июня.