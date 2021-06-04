НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Павлюченкова победила четвёртую ракетку мира на "Ролан Гаррос"

В четвёртом круге проходящего на парижских кортах турнира Большого шлема её соперницей будет Виктория Азаренко из Белоруссии.

4 июня, 12:33
<p>Фото © <a href="https://tassphoto.com/ru/asset/link/14/46208627/page/1/value/AP/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AP</a> / <a href="https://tassphoto.com/ru/asset/link/14/46208627/page/1/value/TASS/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TASS</a></p>

Фото © AP / TASS

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в третьем круге "Ролан Гаррос" победила Арину Соболенко из Белоруссии со счётом 6:4, 2:6, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

За это время россиянка, посеянная на парижском турнире под 31-м номером, исполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. При этом она отдала сопернице, занимающей четвёртое место в рейтинге WTA, три свои подачи.

Российскую теннисистку задержали во Франции из-за "умышленного проигрыша" на "Ролан Гаррос"

Российскую теннисистку задержали во Франции из-за "умышленного проигрыша" на "Ролан Гаррос"

В четвёртом круге 29-летняя теннисистка сыграет с другой представительницей Белоруссии, Викторией Азаренко, разгромившей Мэдисон Киз из США (6:2, 6:2). Встреча состоится в воскресенье, 6 июня.

Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема — четвертьфинал. Она трижды добиралась до этой стадии на Australian Open и по разу — на "Ролан Гаррос", Уимблдоне и US Open.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1