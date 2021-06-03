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Теннисист Карацев уступил 132-й ракетке мира и вылетел с "Ролан Гаррос"

По ходу матча наш соотечественник разбил ракетку, за что тут же получил небольшое наказание от судьи.

3 июня, 14:47
<p>Фото © EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON / ТАСС</p>

Фото © EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON / ТАСС

Российский теннисист Аслан Карацев уступил немцу Филиппу Кольшрайберу в матче второго круга "Ролан Гаррос" со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 1:6.

За три часа и две минуты Карацев совершил 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. Кроме того, во втором сете он даже разбил ракетку, за что моментально был оштрафован судьёй и лишён одного очка. После этого он получил такое же наказание ещё раз за своё поведение.

Россиянин Рублёв сенсационно проиграл в первом круге "Ролан Гаррос"

Россиянин Рублёв сенсационно проиграл в первом круге "Ролан Гаррос"

В третьем круге 132-я ракетка мира Кольшрайбер сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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