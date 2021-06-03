Теннисист Карацев уступил 132-й ракетке мира и вылетел с "Ролан Гаррос"

За три часа и две минуты Карацев совершил 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. Кроме того, во втором сете он даже разбил ракетку, за что моментально был оштрафован судьёй и лишён одного очка. После этого он получил такое же наказание ещё раз за своё поведение.