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Первая ракетка России вылетела с "Ролан Гаррос", упустив два матчбола

По ходу третьего решающего сета наша спортсменка проиграла шесть геймов подряд.

2 июня, 13:48
<p>Фото © <a href="https://tassphoto.com/ru/asset/link/14/45823506/page/1/value/Zuma%255CTASS/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zuma/TASS</a></p>

Фото © Zuma/TASS

Первая ракетка России Вероника Кудерметова в матче второго круга теннисного турнира "Ролан Гаррос" проиграла чешской спортсменке Катерине Синяковой со счётом 6:7 (7:9), 7:5, 5:7. Состоявшаяся в Париже встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

За время матча 24-летняя россиянка, посеянная на турнире под 29-м номером, исполнила четыре эйса и допустила десять двойных ошибок. Она реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, отдав сопернице пять своих подач.

В ходе третьего — решающего — сета Кудерметова вела со счётом 5:1, но проиграла шесть геймов подряд. При этом россиянка не смогла реализовать два матчбола.

В рейтинге WTA Кудерметова занимает 30-е место. Её лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" является выход в третий круг на "Ролан Гаррос" в 2019 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2021-м, Франции в 2019-м. На счету россиянки один титул WTA, завоёванный два месяца назад в американском Чарльстоне.

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Из российских теннисисток в третий круг турнира "Ролан Гаррос" уже вышли Дарья Касаткина и Елена Веснина.

Авторы
Роман Фейгин

Роман Фейгин

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