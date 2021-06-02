Первая ракетка России вылетела с "Ролан Гаррос", упустив два матчбола

Первая ракетка России Вероника Кудерметова в матче второго круга теннисного турнира "Ролан Гаррос" проиграла чешской спортсменке Катерине Синяковой со счётом 6:7 (7:9), 7:5, 5:7. Состоявшаяся в Париже встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

За время матча 24-летняя россиянка, посеянная на турнире под 29-м номером, исполнила четыре эйса и допустила десять двойных ошибок. Она реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, отдав сопернице пять своих подач.



В ходе третьего — решающего — сета Кудерметова вела со счётом 5:1, но проиграла шесть геймов подряд. При этом россиянка не смогла реализовать два матчбола.

В рейтинге WTA Кудерметова занимает 30-е место. Её лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" является выход в третий круг на "Ролан Гаррос" в 2019 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2021-м, Франции в 2019-м. На счету россиянки один титул WTA, завоёванный два месяца назад в американском Чарльстоне.

