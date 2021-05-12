Карацев обыграл первую ракетку России Медведева на турнире в Риме
В следующем раунде одно из главных открытий текущего сезона встретится с американцем Райли Опелкой.
Фото © EPA / CHEMA MOYA / ТАСС
Теннисист Аслан Карацев обыграл первую ракетку России и второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева в рамках турнира "Мастерс" в Риме.
Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Карацева. В следующем раунде он сразится с американцем Райли Опелкой.
Чуть раньше ещё один представитель России, Андрей Рублев, обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:7 (7:9), 6:1, 6:4. В следующем круге он встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
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