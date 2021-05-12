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Карацев обыграл первую ракетку России Медведева на турнире в Риме

В следующем раунде одно из главных открытий текущего сезона встретится с американцем Райли Опелкой.

12 мая 2021, 13:51
<p>Фото © EPA / CHEMA MOYA / ТАСС</p>

Фото © EPA / CHEMA MOYA / ТАСС

Теннисист Аслан Карацев обыграл первую ракетку России и второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева в рамках турнира "Мастерс" в Риме.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Карацева. В следующем раунде он сразится с американцем Райли Опелкой.

Новая звезда нашего тенниса Карацев снялся с турнира в Мюнхене

Новая звезда нашего тенниса Карацев снялся с турнира в Мюнхене

Чуть раньше ещё один представитель России, Андрей Рублев, обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:7 (7:9), 6:1, 6:4. В следующем круге он встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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