Карацев обыграл первую ракетку России Медведева на турнире в Риме

Теннисист Аслан Карацев обыграл первую ракетку России и второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева в рамках турнира "Мастерс" в Риме.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Карацева. В следующем раунде он сразится с американцем Райли Опелкой.

Чуть раньше ещё один представитель России, Андрей Рублев, обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:7 (7:9), 6:1, 6:4. В следующем круге он встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

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