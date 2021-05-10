Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP, потеснив испанца Надаля

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с третьего на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте организации в понедельник.

На минувшей неделе россиянин вышел в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Он сместил со второй позиции испанца Рафаэля Надаля. Согласно обновлённому рейтингу, сейчас лидерство по-прежнему остаётся за сербом Новаком Джоковичем, а на третьем месте расположился Надаль.

Что касается остальных российских теннисистов, то Андрей Рублёв сохранил за собой седьмое место, Карен Хачанов опустился на 24-е, а Аслан Карацев остался на 27-й строчке.

Ранее звезда женского тенниса Испании Карла Суарес Наварро заявила, что возвращается на корт после победы над раком. Главная цель бывшей шестой ракетки мира — Олимпиада в Токио.

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