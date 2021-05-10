Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP, потеснив испанца Надаля

Лидерство в списке по-прежнему остаётся за сербом Новаком Джоковичем.

10 мая 2021, 07:49
<p>Российский теннисист Даниил Медведев. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Российский теннисист Даниил Медведев. Фото © ТАСС / ЕРА

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с третьего на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте организации в понедельник.

На минувшей неделе россиянин вышел в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Он сместил со второй позиции испанца Рафаэля Надаля. Согласно обновлённому рейтингу, сейчас лидерство по-прежнему остаётся за сербом Новаком Джоковичем, а на третьем месте расположился Надаль.

Россиянин Медведев получил более миллиона долларов за выступление на Australian Open

Россиянин Медведев получил более миллиона долларов за выступление на Australian Open

Что касается остальных российских теннисистов, то Андрей Рублёв сохранил за собой седьмое место, Карен Хачанов опустился на 24-е, а Аслан Карацев остался на 27-й строчке.

Ранее звезда женского тенниса Испании Карла Суарес Наварро заявила, что возвращается на корт после победы над раком. Главная цель бывшей шестой ракетки мира — Олимпиада в Токио.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1