Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP, потеснив испанца Надаля
Лидерство в списке по-прежнему остаётся за сербом Новаком Джоковичем.
Российский теннисист Даниил Медведев. Фото © ТАСС / ЕРА
Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с третьего на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте организации в понедельник.
На минувшей неделе россиянин вышел в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Он сместил со второй позиции испанца Рафаэля Надаля. Согласно обновлённому рейтингу, сейчас лидерство по-прежнему остаётся за сербом Новаком Джоковичем, а на третьем месте расположился Надаль.
Что касается остальных российских теннисистов, то Андрей Рублёв сохранил за собой седьмое место, Карен Хачанов опустился на 24-е, а Аслан Карацев остался на 27-й строчке.
Ранее звезда женского тенниса Испании Карла Суарес Наварро заявила, что возвращается на корт после победы над раком. Главная цель бывшей шестой ракетки мира — Олимпиада в Токио.
Выбор редакции
Теннисист Медведев заразился коронавирусом
Российский теннисист Рублёв обыграл норвежца Рууда и впервые вышел в финал "Мастерса"
Конор Макгрегор определился с покупкой футбольного клуба, и это не "Манчестер Юнайтед"
Тело молодой девушки вытащили из Обводного канала в Петербурге
На Соломоновых островах взорвалась бомба времён Второй мировой войны, есть погибший
Комментариев: 0