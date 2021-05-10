В Новой Зеландии мужчина с ножом напал на людей в супермаркете и ранил пять человек. Видео © RNZ

Пять человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в одном из супермаркетов в городе Данидин на юге Новой Зеландии, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает местное радио RNZ.

Двое пострадавших оказались сотрудниками магазина Countdown. Всех участников инцидента госпитализировали, троим проведут операцию. Преступника задержали и доставили в медицинское учреждение с незначительными повреждениями, в скором времени он предстанет перед судом. Супермаркет был закрыт правоохранителями.

По словам одной из очевидцев, нападавший был под действием наркотиков. Другой мужчина сообщил, что злоумышленник в порыве приступа напал на прохожих с двумя ножами, его удалось обезвредить посетителям и персоналу торгового центра.

Полиция не связывает инцидент с терроризмом и отмечает, что случившееся характеризуется как "случайное нападение". Мэр Данидина Аарон Хокинс поблагодарил людей, которые самоотверженно обезвредили преступника, и назвал это героизмом.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства случившегося, опрашивая свидетелей и изучая записи с камер видеонаблюдения.

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