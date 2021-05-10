Глава МИД ФРГ заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией
Министр отметил, что "настало время вернуться к диалогу и Москве".
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Европейский союз намерен продолжать свою политику в отношении России, но при этом готов к диалогу с Москвой. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
"Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве", — сказал дипломат по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИДе объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер. В свою очередь Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они оставляют за собой право ответных мер в адрес РФ.
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