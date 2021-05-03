Постпред РФ разъяснил Евросоюзу введённые Москвой контрсанкции

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов дополнительно разъяснил Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе меры, принятые Москвой в ответ на санкции Брюсселя. Об этом говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.

"Посол Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза. Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем", — говорится в сообщении.

В постпредстве также добавили, что российская сторона вновь отметила готовность к работе над улучшением отношений между РФ и Евросоюзом.

Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз выразил протест постпреду РФ в связи с санкциями против своих граждан. В Брюсселе отметили, что оставляют за собой право на ответные меры на решение Москвы.

Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер. В свою очередь Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они оставляют за собой право ответных мер в адрес РФ.

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