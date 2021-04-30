Евросоюз оставил за собой право ответить на новые санкции России
Москва ранее внесла в чёрный список восемь чиновников из ЕС.
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Главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента выпустили совместное заявление в связи с введением Россией санкций против ряда чиновников ЕС. В нём руководители трёх европейских институтов объявили о праве на ответные меры.
"ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", — говорится в документе.
Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИДе объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.
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