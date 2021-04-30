Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Евросоюз оставил за собой право ответить на новые санкции России

Москва ранее внесла в чёрный список восемь чиновников из ЕС.

30 апреля 2021, 23:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента выпустили совместное заявление в связи с введением Россией санкций против ряда чиновников ЕС. В нём руководители трёх европейских институтов объявили о праве на ответные меры.

"ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", — говорится в документе.

Глава Европарламента ответил на санкции России цитатой из романа "Война и мир"

Глава Европарламента ответил на санкции России цитатой из романа "Война и мир"

Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИДе объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Германии сочли необоснованными санкции России против ряда чиновников ЕС

вчера в 23:24

Захарова двумя словами ответила на браваду главы Европарламента, отказавшегося бояться "угроз" из России

вчера в 21:59

"Байден брякнул, не подумав": В США раскрыли "закулисье" инцидента с Путиным

вчера в 23:38

Госсекретарь США снова собрался уговаривать Германию остановить "Северный поток – 2"

вчера в 23:49

Президент Армении поблагодарил Ким Кардашьян за помощь в признании геноцида

вчера в 23:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1