Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Байден брякнул, не подумав": В США раскрыли "закулисье" инцидента с Путиным

Экс-замгоссекретаря страны считает, что американскому лидеру буквально "вложили в уста" те слова.

30 апреля 2021, 23:38
<p>Президент США Джо Байден и президента РФ Владимир Путин. Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Президент США Джо Байден и президента РФ Владимир Путин. Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент США Джо Байден "брякнул, не подумав", когда позволил себе резкие высказывания в адрес российского коллеги Владимира Путина. О "закулисье" инцидента на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом, рассказал бывший первый заместитель госсекретаря Штатов Стивен Бигэн.

"Я действительно полагаю, что президент Байден просто брякнул, не подумав. И, откровенно говоря, слова были вложены ему в уста журналистом, который брал у него интервью. А он поплыл по течению", — объяснил своё видение Бигэн.

Casus belli: считать ли оскорбление нашего президента Байденом объявлением войны

Casus belli: считать ли оскорбление нашего президента Байденом объявлением войны

По мнению дипломата, советники Байдена едва ли призывали лидера сказать нечто подобное. Однако после инцидента администрация США была вынуждена быстро занять своеобразную оборону и попытаться превратить неправильное заявление главы государства в добродетель, считает Бигэн.

"Таким приходилось заниматься и мне. И, уверен, мои коллеги в нынешней администрации были вынуждены заниматься тем же самым", — заключил экс-замгоссекретаря США.

Напомним, ранее Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с президентом РФ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1