"Байден брякнул, не подумав": В США раскрыли "закулисье" инцидента с Путиным
Экс-замгоссекретаря страны считает, что американскому лидеру буквально "вложили в уста" те слова.
Президент США Джо Байден и президента РФ Владимир Путин. Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент США Джо Байден "брякнул, не подумав", когда позволил себе резкие высказывания в адрес российского коллеги Владимира Путина. О "закулисье" инцидента на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом, рассказал бывший первый заместитель госсекретаря Штатов Стивен Бигэн.
"Я действительно полагаю, что президент Байден просто брякнул, не подумав. И, откровенно говоря, слова были вложены ему в уста журналистом, который брал у него интервью. А он поплыл по течению", — объяснил своё видение Бигэн.
По мнению дипломата, советники Байдена едва ли призывали лидера сказать нечто подобное. Однако после инцидента администрация США была вынуждена быстро занять своеобразную оборону и попытаться превратить неправильное заявление главы государства в добродетель, считает Бигэн.
"Таким приходилось заниматься и мне. И, уверен, мои коллеги в нынешней администрации были вынуждены заниматься тем же самым", — заключил экс-замгоссекретаря США.
Напомним, ранее Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с президентом РФ.
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