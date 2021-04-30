"Байден брякнул, не подумав": В США раскрыли "закулисье" инцидента с Путиным

Президент США Джо Байден "брякнул, не подумав", когда позволил себе резкие высказывания в адрес российского коллеги Владимира Путина. О "закулисье" инцидента на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом, рассказал бывший первый заместитель госсекретаря Штатов Стивен Бигэн.

"Я действительно полагаю, что президент Байден просто брякнул, не подумав. И, откровенно говоря, слова были вложены ему в уста журналистом, который брал у него интервью. А он поплыл по течению", — объяснил своё видение Бигэн.

По мнению дипломата, советники Байдена едва ли призывали лидера сказать нечто подобное. Однако после инцидента администрация США была вынуждена быстро занять своеобразную оборону и попытаться превратить неправильное заявление главы государства в добродетель, считает Бигэн.

"Таким приходилось заниматься и мне. И, уверен, мои коллеги в нынешней администрации были вынуждены заниматься тем же самым", — заключил экс-замгоссекретаря США.

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