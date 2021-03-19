Байден не исключил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с Путиным

Однако на днях глава Белого дома в интервью американскому телеканалу позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Путина, чем вызвал бурную реакцию не только в России, но и у себя на родине. В ответ на это российский президент предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире, однако конкретного ответа от американской стороны не поступило. В Кремле это сочли за отказ.