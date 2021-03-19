Байден не исключил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с Путиным
Первый разговор лидеров двух стран прошёл в конце января.
Фото © AP / ТАСС / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов о вчерашнем предложении Владимира Путина, заявил, что диалог с российским коллегой "на каком-то этапе" обязательно состоится.
"Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим", — сказал Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.
Напомним, первая беседа Владимира Путина и Джо Байдена прошла в конце января. Тогда главной темой обсуждения было продление между странами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Однако на днях глава Белого дома в интервью американскому телеканалу позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Путина, чем вызвал бурную реакцию не только в России, но и у себя на родине. В ответ на это российский президент предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире, однако конкретного ответа от американской стороны не поступило. В Кремле это сочли за отказ.
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