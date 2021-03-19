"Не фильтрует базар": Политолог объяснил, почему на Западе не оценили высказывания Байдена о Путине
Александр Шатилов напомнил, что людям у власти необходимо сдерживать свои эмоции.
Фото © AP / ТАСС
Американский лидер Джо Байден едва ли не перечеркнул все свои достижения на политическом поприще, допустив нелестные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. Такой точкой зрения в беседе с Лайфом поделился политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.
"Байден, мягко говоря, ведёт себя эпатажно и хамски. Тем самым нарушает все общепризнанные нормы в отношениях между лидерами государств, особенно великих государств, ядерных держав. И недаром здесь многие представители западной общественности напряглись. Поэтому многие забеспокоились в плане того, не приведёт ли это к какому-либо глобальному столкновению. Потому что, как в прежние годы бывало, нередко какое-то неосторожное слово или какие-то неосторожные действия, ошибки влекли за собой глобальные конфликты", — сказал он.
Эксперт напомнил, что в политике в некоторых случаях важно, даже если есть какие-то симпатии или антипатии, ни в коем случае их не демонстрировать, а согласовывать свои эмоции с национальными интересами и внешнеполитической ситуацией.
"А тут, извините меня, человек, который занимает высший государственный пост, что называется, извините за выражение, "не фильтрует базар". Это уже по всем международным нормам является совершенно неприемлемым. Поэтому западная общественность понимает, что тут они могут стать заложниками такой неадекватной политики Байдена, и поэтому многие выражают опасения по поводу того, что у власти США находится не совсем адекватный лидер", — подытожил Шатилов.
Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом сообществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.
Выбор редакции
Политолог назвал важным периодом в развитии избирательной системы РФ усиление политического веса ЦИК
Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену
Гимн России на Олимпиаде может заменить музыка Чайковского
Дикая драка в Лиге Европы: футболиста "Славии" обвинили в расизме и избили после матча
В России предложили облагать налогами донаты для стримеров
Комментариев: 0