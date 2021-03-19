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В Китае три человека погибли при падении вертолёта в море — видео

Ещё один участник полёта числится пропавшим без вести.

19 марта 2021, 12:20

В Китае три человека погибли при падении вертолёта в море. Видео © CGTN

Туристический вертолёт с четырьмя человеками разбился на востоке Китая. Об этом сообщает агентство CGTN.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в городе Сямынь, провинция Фуцзянь. Винтокрылая машина на полной скорости рухнула в море. По данным спасателей, три человека, которые находились на борту, погибли. Ещё один пока числится пропавшим без вести. Теперь следователям предстоит установить причину авиационного происшествия.

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А в начале месяца Лайф сообщал, что в Турции потерпел крушение военный вертолёт. Тогда в результате инцидента погибло девять человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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