В Китае три человека погибли при падении вертолёта в море. Видео © CGTN

Туристический вертолёт с четырьмя человеками разбился на востоке Китая. Об этом сообщает агентство CGTN.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в городе Сямынь, провинция Фуцзянь. Винтокрылая машина на полной скорости рухнула в море. По данным спасателей, три человека, которые находились на борту, погибли. Ещё один пока числится пропавшим без вести. Теперь следователям предстоит установить причину авиационного происшествия.