В Китае три человека погибли при падении вертолёта в море — видео
Ещё один участник полёта числится пропавшим без вести.
В Китае три человека погибли при падении вертолёта в море. Видео © CGTN
Туристический вертолёт с четырьмя человеками разбился на востоке Китая. Об этом сообщает агентство CGTN.
Отмечается, что авиакатастрофа произошла в городе Сямынь, провинция Фуцзянь. Винтокрылая машина на полной скорости рухнула в море. По данным спасателей, три человека, которые находились на борту, погибли. Ещё один пока числится пропавшим без вести. Теперь следователям предстоит установить причину авиационного происшествия.
А в начале месяца Лайф сообщал, что в Турции потерпел крушение военный вертолёт. Тогда в результате инцидента погибло девять человек.
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