Военный вертолёт разбился в Турции, погибло 9 человек

Крушение военного вертолёта в Турции. Видео © Twitter / yirmidorttv

Девять человек погибли при крушении военного вертолёта в Турции. Ещё четыре человека получили травмы. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны республики.

Известно, что винтокрылая машина Eurocopter Cougar командования сухопутных войск следовала из города Бингёль в Татван. Связь с ней была потеряна в 14:25 по местному времени.

"Немедленно были начаты поисковые работы в регионе с использованием БПЛА, самолёта Casa CN-235 и вертолёта", — отметили в оборонном ведомстве.

Раненых госпитализируют, об их состоянии не сообщается.

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