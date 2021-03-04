Военный вертолёт разбился в Турции, погибло 9 человек
Причины крушения выясняются.
Крушение военного вертолёта в Турции. Видео © Twitter / yirmidorttv
Девять человек погибли при крушении военного вертолёта в Турции. Ещё четыре человека получили травмы. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны республики.
Известно, что винтокрылая машина Eurocopter Cougar командования сухопутных войск следовала из города Бингёль в Татван. Связь с ней была потеряна в 14:25 по местному времени.
"Немедленно были начаты поисковые работы в регионе с использованием БПЛА, самолёта Casa CN-235 и вертолёта", — отметили в оборонном ведомстве.
Раненых госпитализируют, об их состоянии не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал, как в Мичигане самолёт рухнул на жилые дома, находившиеся на борту погибли.
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