В Австралии на учениях военные чуть не разбили вертолёт о круизный лайнер — видео
Он задел лопастями антенну на круизном лайнере.
В ходе военных учений в Австралии чуть не разбился вертолёт. Видео © @jmscaronte
В Австралии учения по десантированию с вертолёта на судно едва не закончились трагедией. Один из двух летательных аппаратов UH-60 Black Hawk задел лопастями винта антенну круизного лайнера, но, к счастью, смог сесть на берегу. Об этом инциденте стало известно благодаря очевидцам, поделившимся записью с места происшествия в "Твиттере".
На записи видно, что с зависших над кораблём вертолётов по тросам на палубу спускается десант. Однако вдруг один летательный аппарат цепляет лопастями антенну и резко уходит от лайнера, дабы не рухнуть на него, если винт выйдет из строя.
Экипаж направил машину к ближайшему полю, где и посадил вертолёт. Сообщается, что в результате данного происшествия никто не пострадал.
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А вот российскому вертолёту, ранее зацепившемуся за препятствие лопастями в Сибири, досталось куда больше.
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