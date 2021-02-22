США внесли строящее "Северный поток – 2" судно "Фортуна" ещё в один санкционный список
Под ограничения попал также его владелец.
Фото © Корабел.ру
Соединённые Штаты внесли в ещё один санкционный список судно-трубоукладчик "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщило Министерство финансов США.
Также под ограничения попал его владелец — компания "КВТ-рус".
19 января трубоукладчик попал под санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а теперь ещё и по закону США "О защите европейской энергетической безопасности".
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Напомним, 15 февраля российская баржа "Фортуна" возобновила укладку труб "Северного потока – 2" на Балтике.
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