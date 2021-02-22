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США внесли строящее "Северный поток – 2" судно "Фортуна" ещё в один санкционный список

Под ограничения попал также его владелец.

22 февраля 2021, 18:29
<p>Фото © <a href="https://www.korabel.ru/news/comments/flagman_truboukladochnogo_flota_rossii_-_tub_fortuna.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Корабел.ру</a></p>

Фото © Корабел.ру

Соединённые Штаты внесли в ещё один санкционный список судно-трубоукладчик "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщило Министерство финансов США.

Госдеп США не нашёл новых компаний для возможных санкций по "Северному потоку — 2"

Госдеп США не нашёл новых компаний для возможных санкций по "Северному потоку — 2"

Также под ограничения попал его владелец — компания "КВТ-рус".

19 января трубоукладчик попал под санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а теперь ещё и по закону США "О защите европейской энергетической безопасности".

Напомним, 15 февраля российская баржа "Фортуна" возобновила укладку труб "Северного потока – 2" на Балтике.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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