Российская баржа "Фортуна" возобновила укладку труб "Северного потока – 2" на Балтике
Две нитки газопровода в исключительной экономической зоне Дании планируется проложить до конца апреля.
Фото © DPA
После недельного перерыва судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2". Вынужденный простой в работах был вызван ухудшением погодных условий и штормами на Балтике.
По данным "Интерфакса", строительство газопровода в датских водах началось 6 февраля в том же месте, где "Фортуну" более года назад остановили американские санкции. С 24 января судно проводило морские испытания. Строительство двух ниток газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года.
Как ранее сообщал Лайф, в начале февраля немецкие СМИ сообщили о готовности США снять санкции с "Северного потока – 2". Вместе с тем в бундестаге же предложили приостановить ввод газовой магистрали, чтобы провести переговоры по острым политическим вопросам. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил эту информацию, отметив, что трубопровод будет построен, несмотря на деструктивные подходы США, которые тормозят процесс.
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