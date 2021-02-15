Российская баржа "Фортуна" возобновила укладку труб "Северного потока – 2" на Балтике

После недельного перерыва судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2". Вынужденный простой в работах был вызван ухудшением погодных условий и штормами на Балтике.

По данным "Интерфакса", строительство газопровода в датских водах началось 6 февраля в том же месте, где "Фортуну" более года назад остановили американские санкции. С 24 января судно проводило морские испытания. Строительство двух ниток газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года.