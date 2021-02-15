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Coca-Cola начнёт продаваться в бумажных бутылках

Таким способом компания полностью хочет избавиться от пластиковых упаковок.

15 февраля 2021, 10:25

Фото © Pixabay

Coca-Cola начнёт тестировать продажу напитков в бумажных бутылках. Таким образом компания хочет полностью исключить пластиковую упаковку, передаёт Би-би-си.

Прототип бумажной бутылки для тестирования разработала датская фирма Paper Bottle Company (Pobaco). Однако в ней всё же содержатся пластиковые элементы (крышка и мембрана). При этом компания продолжает работать над усовершенствованием технологии, чтобы сделать стопроцентно перерабатываемую бутылку из бумаги, которая сможет предотвращать утечку газа из напитков.

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"Даже если тесты пройдут безупречно, реальная проблема заключается в том, чтобы полностью избавиться от пластика. Поскольку бумага не может вступать в непосредственный контакт с жидкостями, мы планируем использовать покрытие на растительной основе на внутренней стороне бутылки", — пояснил директор Pobaco Майкл Михельсен.

Испытания бумажной бутылки Coca-Cola запланировала на лето 2021 года, её протестируют на напитке AdeZ. Продукт будет доступен пока только для жителей Венгрии.

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Ранее Лайф сообщал, что экологическая организация Break Free From Plastic провела генеральную уборку на улицах и пляжах по всему миру. Выяснилось, что пластиковые бутылки от Coca-Cola лидировали по количеству отходов среди остального мусора.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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