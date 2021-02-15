Coca-Cola начнёт продаваться в бумажных бутылках

Coca-Cola начнёт тестировать продажу напитков в бумажных бутылках. Таким образом компания хочет полностью исключить пластиковую упаковку, передаёт Би-би-си.

Прототип бумажной бутылки для тестирования разработала датская фирма Paper Bottle Company (Pobaco). Однако в ней всё же содержатся пластиковые элементы (крышка и мембрана). При этом компания продолжает работать над усовершенствованием технологии, чтобы сделать стопроцентно перерабатываемую бутылку из бумаги, которая сможет предотвращать утечку газа из напитков.

"Даже если тесты пройдут безупречно, реальная проблема заключается в том, чтобы полностью избавиться от пластика. Поскольку бумага не может вступать в непосредственный контакт с жидкостями, мы планируем использовать покрытие на растительной основе на внутренней стороне бутылки", — пояснил директор Pobaco Майкл Михельсен.

Испытания бумажной бутылки Coca-Cola запланировала на лето 2021 года, её протестируют на напитке AdeZ. Продукт будет доступен пока только для жителей Венгрии.

Ранее Лайф сообщал, что экологическая организация Break Free From Plastic провела генеральную уборку на улицах и пляжах по всему миру. Выяснилось, что пластиковые бутылки от Coca-Cola лидировали по количеству отходов среди остального мусора.



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