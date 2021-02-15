Легковушку развернуло на два ряда: момент массового ДТП в центре Москвы попал на видео

Момент массового ДТП в центре Москвы попал на видео. Видео © Telegram / "Дептранс. Оперативно"

Момент аварии на Тверской улице в Москве попал на видео. Ролик опубликовала пресс-служба столичного Дептранса в своём телеграм-канале.

На кадрах видно, что легковая машина выезжает на встречную полосу и, практически не сбавляя скорости, врезается в другой автомобиль, который от удара разворачивает на два ряда. Участниками ДТП также стали машины, которые находились рядом с эпицентром столкновения.

По данным Дептранса, движение в сторону центра всё ещё затруднено. В результате инцидента пострадали два человека.

Ранее Лайф рассказывал, что в ДТП в центре Москвы попало пять автомобилей, в том числе машины такси.

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