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Учёные раскрыли побочные эффекты популярного обезболивающего

Препарат может вызывать желудочно-кишечные кровотечения, затруднение дыхания и даже астму.

15 февраля 2021, 09:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали побочные эффекты популярного обезболивающего препарата "Ибупрофен". В ходе исследования выяснилось, что у пациентов, регулярно применяющих это лекарственное средство, могут появиться головокружение, тошнота, несварение желудка и мигрень. Об этом сообщает британская газета Express.

По данным специалистов, в ряде случаев "ибупрофен" может стать причиной желудочно-кишечного кровотечения, затруднённого дыхания и эскалации симптомов астмы. Особо восприимчивые к компонентам препарата пациенты фиксируют также развитие аллергических реакций.

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"Ибупрофен" — нестероидный лекарственный препарат, входит в группу производных пропионовой кислоты. Он оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действия.

А ранее главный терапевт России перечислила побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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