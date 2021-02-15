Учёные раскрыли побочные эффекты популярного обезболивающего

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали побочные эффекты популярного обезболивающего препарата "Ибупрофен". В ходе исследования выяснилось, что у пациентов, регулярно применяющих это лекарственное средство, могут появиться головокружение, тошнота, несварение желудка и мигрень. Об этом сообщает британская газета Express.

По данным специалистов, в ряде случаев "ибупрофен" может стать причиной желудочно-кишечного кровотечения, затруднённого дыхания и эскалации симптомов астмы. Особо восприимчивые к компонентам препарата пациенты фиксируют также развитие аллергических реакций.

"Ибупрофен" — нестероидный лекарственный препарат, входит в группу производных пропионовой кислоты. Он оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действия.

А ранее главный терапевт России перечислила побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.

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