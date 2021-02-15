Доктор Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим ковидом

Даже те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, должны пройти вакцинацию. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

"На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, чёткая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел. Если человек переболел, то вакцинация не несёт никакого дополнительного риска", — написал он у себя в "Инстаграме".