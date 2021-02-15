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Доктор Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим ковидом

По его словам, прививка не несёт никакого дополнительного риска.

15 февраля 2021, 07:08
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко </p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Даже те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, должны пройти вакцинацию. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

"На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, чёткая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел. Если человек переболел, то вакцинация не несёт никакого дополнительного риска", — написал он у себя в "Инстаграме".

Комаровский рассказал о реакции организма на повторное заражение коронавирусом

Комаровский рассказал о реакции организма на повторное заражение коронавирусом

Напомним, что в Кремле призвали избегать метода кнута и пряника в вопросе вакцинации от ковида. Там отметили, что гражданам надо просто объяснить, что прививка от коронавируса необходима. А ранее Лайф сообщал, что более двух миллионов россиян уже сделали прививки от ковида вакциной "Спутник V".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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