Учёный заявил, что у Алибасова практически нет шансов вернуться к обычной жизни
Большую роль в ухудшении его здоровья сыграло отравление "Кротом", утверждает эксперт.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Станислав Полторак сообщил, что симптомы российского продюсера Бари Алибасова говорят о том, что он имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Таким мнением специалист поделился в беседе с Пятым каналом.
"Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная (или старческая) деменция. [Это чревато] тем, что он не способен будет сам о себе позаботиться и сам себя обслуживать", — отметил Полторак.
По его словам, учитывая возраст и анамнез, у Алибасова практически нет шансов вернуться к привычной жизни. Он добавил, что большую роль в ухудшении здоровья Алибасова сыграло его отравление средством для прочистки труб "Крот".
"Дело не только в организме. А в том, что его нагружают совершенно ненужными вещами", — поведал Полторак.
При этом он не исключил, что именно отравление могло быть первым проявлением деменции у Алибасова.
Напомним, 3 декабря стало известно, что Алибасов угодил в больницу из-за передозировки "Виагры". Спустя пять дней его выписали. Однако уже 29 декабря продюсера вновь госпитализировали с многочисленными травмами. Тогда его сын не исключил, что на отца было совершено покушение. А 22 января Алибасова экстренно доставили в реанимацию.
А накануне сообщалось, что продюсер попал в больницу в Калининграде из-за проблем с ногой.
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