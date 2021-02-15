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Учёный заявил, что у Алибасова практически нет шансов вернуться к обычной жизни

Большую роль в ухудшении его здоровья сыграло отравление "Кротом", утверждает эксперт.

15 февраля 2021, 00:52
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Станислав Полторак сообщил, что симптомы российского продюсера Бари Алибасова говорят о том, что он имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Таким мнением специалист поделился в беседе с Пятым каналом.

"Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная (или старческая) деменция. [Это чревато] тем, что он не способен будет сам о себе позаботиться и сам себя обслуживать", — отметил Полторак.

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По его словам, учитывая возраст и анамнез, у Алибасова практически нет шансов вернуться к привычной жизни. Он добавил, что большую роль в ухудшении здоровья Алибасова сыграло его отравление средством для прочистки труб "Крот".

"Дело не только в организме. А в том, что его нагружают совершенно ненужными вещами", — поведал Полторак.

При этом он не исключил, что именно отравление могло быть первым проявлением деменции у Алибасова.

Напомним, 3 декабря стало известно, что Алибасов угодил в больницу из-за передозировки "Виагры". Спустя пять дней его выписали. Однако уже 29 декабря продюсера вновь госпитализировали с многочисленными травмами. Тогда его сын не исключил, что на отца было совершено покушение. А 22 января Алибасова экстренно доставили в реанимацию.

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А накануне сообщалось, что продюсер попал в больницу в Калининграде из-за проблем с ногой.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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