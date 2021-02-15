Учёный заявил, что у Алибасова практически нет шансов вернуться к обычной жизни

Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Станислав Полторак сообщил, что симптомы российского продюсера Бари Алибасова говорят о том, что он имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Таким мнением специалист поделился в беседе с Пятым каналом.

"Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная (или старческая) деменция. [Это чревато] тем, что он не способен будет сам о себе позаботиться и сам себя обслуживать", — отметил Полторак.

По его словам, учитывая возраст и анамнез, у Алибасова практически нет шансов вернуться к привычной жизни. Он добавил, что большую роль в ухудшении здоровья Алибасова сыграло его отравление средством для прочистки труб "Крот".

"Дело не только в организме. А в том, что его нагружают совершенно ненужными вещами", — поведал Полторак.

При этом он не исключил, что именно отравление могло быть первым проявлением деменции у Алибасова.

А накануне сообщалось, что продюсер попал в больницу в Калининграде из-за проблем с ногой.

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