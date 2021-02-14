"Лиха беда начало": Федосеева-Шукшина отреагировала на информацию о госпитализации Алибасова

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что если бы она была рядом со своим бывшим мужем — продюсером Бари Алибасовым, то он не получил бы травму, из-за которой его госпитализировали в Калининграде.

"Лиха беда начало. Я так и знала, что что-то подобное произойдёт, потому как единственная цель всего окружения моего мужа — забрать его и моё имущество и избавиться от нас. Если бы мы были вместе, я уверена, ничего такого бы не случилось. Мы, в силу возраста, заботимся друг о друге и поддерживаем друг друга, когда вместе. Сейчас, по факту, нас насильно разлучили и издеваются над моим мужем. Я очень боюсь, что живым он из таких жарких объятий может и не выбраться", — рассказала артистка Лайфу.

Ситуацию также прокомментировала Юлия Вербицкая-Линник, которая является адвокатом Федосеевой-Шукшиной. По её словам, они давно предвидели развитие ситуации по негативному сценарию. Она отметила, что Бари Каримович нуждается в уходе и наблюдении. Продюсеру, по словам юриста, важен и дорог брачный союз с Лидией Николаевной, так как она единственный человек, который его искренне любит.

"Итог работы его окружения, по-моему, очевиден. И он — ужасен. По этой причине Лидия Николаевна дала мне поручение подать заявление о прекращении производства по делу о разводе, сохранить этот брак, чтобы у неё были законные основания спасать Бари Каримовича и быть рядом с ним", — сказала Лайфу Вербицкая-Линник.

Напомним, в последнее время имя продюсера всё чаще звучит в скандальных новостях. Много шума наделал его развод с Федосеевой-Шукшиной. Одновременно с этим стало известно, что Алибасов и его помощница Виктория ждут ребёнка. А потом продюсер вообще заявил, что устал жить, и спрашивал у своего адвоката о способах уйти из жизни.

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