В Кронштадте нашли тело вмёрзшего в лёд мужчины
Предположительно, он умер около двух месяцев назад.
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На территории форта "Александр I" в Кронштадте (Санкт-Петербург) вечером 14 февраля нашли тело мужчины, вмёрзшего в лёд. Об этом сообщает портал "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что умерший был одет в джинсы, свитер и носки, но обувь на нём отсутствовала. Куртка же лежала рядом с телом. Никаких документов найдено не было.
По информации источника портала, тело направили в морг. Проводится проверка. По предварительным данным, мужчина умер полтора – два месяца назад. При этом имеет ли его смерть криминальный характер, пока остаётся неясным.
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