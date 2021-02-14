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Дептранс рассказал о ситуации на дорогах Москвы после снегопада

За день в городе убрано более 50 тысяч кубометров снега, и это только у станций метро и в депо.

14 февраля 2021, 18:10
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Москва накануне пережила второй самый снежный день за 142 года. Несмотря на это, по данным столичного Дептранса, в воскресенье, 14 февраля, ситуация на дорогах стабилизировалась. По десятибалльной шкале её оценивают в три балла.

Как сообщает Дептранс Москвы в своём телеграм-канале, городской транспорт работал и работает штатно. Для этого были задействованы свыше трёх тысяч человек, которые расчищали подходы к станциям метро и МЦК, работали на парковых путях в депо. Убрано более 50 тысяч кубометров снега. Кроме того, на улицы города дополнительно выпустили 180 единиц общественного транспорта, чтобы обеспечить его работу без затруднений.

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Отмечается также, что экипажи "Дорожного патруля" ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики, а эвакуаторы АМПП — 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших в снегу.

Напомним, в Москве и регионах ЦФО с 12 по 14 февраля было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов превысила полметра. А ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что полностью расчистить Москву от выпавшего снега планируется в течение пяти суток.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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