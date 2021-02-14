Дептранс рассказал о ситуации на дорогах Москвы после снегопада

Москва накануне пережила второй самый снежный день за 142 года. Несмотря на это, по данным столичного Дептранса, в воскресенье, 14 февраля, ситуация на дорогах стабилизировалась. По десятибалльной шкале её оценивают в три балла.

Как сообщает Дептранс Москвы в своём телеграм-канале, городской транспорт работал и работает штатно. Для этого были задействованы свыше трёх тысяч человек, которые расчищали подходы к станциям метро и МЦК, работали на парковых путях в депо. Убрано более 50 тысяч кубометров снега. Кроме того, на улицы города дополнительно выпустили 180 единиц общественного транспорта, чтобы обеспечить его работу без затруднений.

Отмечается также, что экипажи "Дорожного патруля" ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики, а эвакуаторы АМПП — 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших в снегу.

Напомним, в Москве и регионах ЦФО с 12 по 14 февраля было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов превысила полметра. А ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что полностью расчистить Москву от выпавшего снега планируется в течение пяти суток.

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