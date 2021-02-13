"Люди не выдержали": водители пытаются по встречке выехать из пробки на МКАД — видео
Патруль ЦОДД за сутки вытащил из снега 387 грузовиков и почти 100 легковушек.
На юго-востоке Москвы водители, застрявшие в пробке на МКАД, не выдержали и попытались выехать из плена, развернувшись в обратную сторону на своей полосе. Очевидец прислал в редакцию Лайфа видео с места событий.
"Люди не выдержали, развернулись. Смотрите, на встречке. И хотят выехать по встречке домой, это треш", — говорит автор видео.
Патруль ЦОДД за сутки вытащил 387 грузовиков и почти 100 легковых машин. Видео © Пресс-служба Дептранса Москвы
В Дептрансе Москвы, в свою очередь, сообщили, что патруль ЦОДД за сутки вытащил 387 грузовиков и почти 100 легковых машин. Из-за снегопада на МКАД и эстакадах большегрузы скользят и не могут подняться в горку, буксуя и собирая многокилометровые "хвосты".
По предварительным расчётам, с начала снегопада к девяти утра сегодняшнего дня выпало 27 миллиметров осадков, что составляет 75% месячной нормы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы. Отмечается, что снегопад ослабеет не раньше 15:00 13 февраля, а полностью прекратится к вечеру завтрашнего дня.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за рекордного снегопада Москва стояла в пробках даже глубокой ночью.
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