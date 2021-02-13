В ТЦ в подмосковном Щёлкове под тяжестью снега провисла надувная конструкция, эвакуирован 81 человек

В подмосковном Щёлкове в торговом центре на Центральной улице из-за снега произошло провисание надувной конструкции. Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах. При этом в аккаунте МЧС России в "Телеграме" сообщалось об обрушении в здании. Сейчас информация об этом удалена.

По данным источника, стены и купольная часть корта состоят из резины, они надувные, а перекрытия между ними бетонные. Из-за утечки воздуха надувная конструкция сдувается. Людей внутри нет. Эвакуирован 81 человек, в том числе 50 посетителей, восемь детей и 23 работника центра. Никто не пострадал.

А ранее в городе Людиново в Калужской области обрушилась крыша бывшего автокомбината. Под завалами могут находиться два человека — хозяин помещения и его сын. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, ведутся поисковые мероприятия.

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