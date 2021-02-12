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В Брянске обрушилась крыша Ледового дворца, когда в нём тренировались 15 детей

Кровля здания не выдержала веса снега.

12 февраля 2021, 17:48

В Брянске купол Ледового дворца "Пересвет" просел от снега, когда там тренировались 15 детей. Помимо того, в момент ЧП в здании находилось 20 сотрудников. Случившимся занялся Следственный комитет и прокуратура, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Видео © СУ СКР по Брянской области

"В результате происшествия создана реальная угроза жизни и здоровью людей, находившихся в Ледовом дворце. Проведение своевременных эвакуационных мероприятий исключило наступление трагических последствий", сообщили в региональном СУ СКР.

Фото © "Брянский ворчун"

Фото © "Брянский ворчун"

В управлении уточнили, что дети и взрослые смогли самостоятельно эвакуироваться из Ледового дворца. Никто из них не пострадал. Причиной ЧП стало рекордное количество осадков — только за два минувших дня с улиц Брянска вывезли более 5500 тонн снега. Ночью на город снова обрушился снегопад.

Россиянка провела 10 часов под сошедшим с крыши снегом и выжила — видео спасения

Россиянка провела 10 часов под сошедшим с крыши снегом и выжила — видео спасения

Ранее в Калужской области восьмилетняя девочка задохнулась во время игры: ребёнок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал малышку.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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