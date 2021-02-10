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Россиянка провела 10 часов под сошедшим с крыши снегом и выжила — видео спасения

Огромная снежная масса поглотила хозяйку дома вместе с лестницей.

10 февраля 2021, 09:30
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Жительница Новокузнецка провела в снежном плену десять часов. Видео © МБУ "Защита населения и территории"

В Новокузнецке женщина отправилась на дачу, чтобы убрать снег с крыши, и оказалась заточена в сугробе на десять часов. В пресс-службе МБУ "Защита населения и территории" сообщили, что потерпевшую из ледяного плена вызволили спасатели.

8 февраля женщина поехала на дачу в Орджоникидзевском районе и исчезла. Мать часами не могла до неё дозвониться и ночью отправилась вслед за ней. Там женщина нашла машину дочери, а её самой нигде не было. Тогда испуганная мать позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу управления. Приехавшие на место спасатели сразу обратили внимание на огромный сугроб, который явно рухнул с крыши.

После двух часов раскопок спасатели обнаружили под снегом шапочку и лестницу. Продолжив работу, они нашли и саму женщину. Она чудом осталась жива, несмотря на десять часов под снегом. В тяжёлом состоянии женщину доставили в больницу. Сейчас за жизнь пациентки в реанимации борются врачи.

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Ранее в Калужской области восьмилетняя девочка задохнулась во время игры: ребёнок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал малышку.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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