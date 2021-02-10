Все ассоциации УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов
Окончательное решение будет принято в апреле этого года.
Фото © EPA / SALVATORE DI NOLFI / ТАСС
Все 55 ассоциаций УЕФА согласились принять новый формат проведения розыгрыша Лиги чемпионов. Теперь клубы не будут распределены на группы, а сам турнир пройдёт по швейцарской системе. Команды должны будут сыграть как минимум 10 матчей с разными соперниками. При этом число участников основного раунда может возрасти с 32 до 36.
Также ожидается, что в 1/8 финала напрямую пройдут лучшие восемь команд основного раунда, ещё восемь мест разыграют клубы, которые займут места с 9-го по 24-е.
Напомним, УЕФА планирует новую Лигу чемпионов запустить в 2024 году.
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