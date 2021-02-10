Все ассоциации УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов

Все 55 ассоциаций УЕФА согласились принять новый формат проведения розыгрыша Лиги чемпионов. Теперь клубы не будут распределены на группы, а сам турнир пройдёт по швейцарской системе. Команды должны будут сыграть как минимум 10 матчей с разными соперниками. При этом число участников основного раунда может возрасти с 32 до 36.