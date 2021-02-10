Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Все ассоциации УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов

Окончательное решение будет принято в апреле этого года.

10 февраля 2021, 09:23
3265
<p>Фото © EPA / SALVATORE DI NOLFI / ТАСС</p>

Фото © EPA / SALVATORE DI NOLFI / ТАСС

Все 55 ассоциаций УЕФА согласились принять новый формат проведения розыгрыша Лиги чемпионов. Теперь клубы не будут распределены на группы, а сам турнир пройдёт по швейцарской системе. Команды должны будут сыграть как минимум 10 матчей с разными соперниками. При этом число участников основного раунда может возрасти с 32 до 36.

Также ожидается, что в 1/8 финала напрямую пройдут лучшие восемь команд основного раунда, ещё восемь мест разыграют клубы, которые займут места с 9-го по 24-е.

Напомним, УЕФА планирует новую Лигу чемпионов запустить в 2024 году.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1