Касаткина вылетела с Открытого чемпионата Австралии

Теннисистка Дарья Касаткина вылетела с Australian Open, проиграв во втором круге Арине Соболенко из Белоруссии со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Матч длился полтора часа. Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Ализе Корне (Франция) – Энн Ли (США).

Другая россиянка Анастасия Потапова пробилась в третий круг турнира. Она победила венгерку Тимею Бабош со счётом 6:2, 6:4 за один час 18 минут. Уже в следующем круге 19-летняя Потапова сыграет с прославленной американкой Сереной Уильямс.