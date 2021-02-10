Касаткина вылетела с Открытого чемпионата Австралии
Россиянка проиграла представительнице Белоруссии во втором круге.
Фото © Hamish Blair / AP Photo / ТАСС
Теннисистка Дарья Касаткина вылетела с Australian Open, проиграв во втором круге Арине Соболенко из Белоруссии со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Матч длился полтора часа. Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Ализе Корне (Франция) – Энн Ли (США).
That one meant a lot 💪 @SabalenkaA holds of Kasatkina in a gritty tiebreak to take the first set 7-6(5) 🇧🇾#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/ZebO1PAsSc— #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021
Другая россиянка Анастасия Потапова пробилась в третий круг турнира. Она победила венгерку Тимею Бабош со счётом 6:2, 6:4 за один час 18 минут. Уже в следующем круге 19-летняя Потапова сыграет с прославленной американкой Сереной Уильямс.
Напомним, что турнир в Австралии продлится до 22 февраля.
Теннис. Интересное по теме
Выбор редакции
Украденное золото: как наши фигуристы страдают из-за проигранных Олимпиад
Сенсация на Australian Open: 114-я ракетка мира Карацев пробился в 1/8 финала
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион Александр Блинов
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
Вирусологи объяснили, кому придётся вакцинироваться от ковида заново
Комментариев: 0