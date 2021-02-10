СКР начал проверку после смерти арестанта с шариковой ручкой в голове

Ростовское управление СК РФ проводит проверку по факту смерти мужчины, которого привезли из СИЗО № 3 с шариковой ручкой в голове — она прошла сквозь глаз в мозг. Пациенту провели операцию, но спасти не смогли.

"По факту произошедшего в СИЗО-3 Новочеркасска, откуда мужчину госпитализировали с ручкой в голове, и впоследствии смерти мы проводим доследственную проверку", — приводит РИА "Новости" комментарий представителя СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ГУФСИН России, 37-летний мужчина получил травму 5 февраля на территории СИЗО-3, где он и содержался. По предварительным данным, травмировал он себя сам.

Сообщается, что ручка вошла в мозг через глазницу на всю глубину черепа. Она прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга.

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