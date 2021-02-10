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Погибшие в Самаре школьницы незадолго до трагедии смотрели запрещённое аниме

Одна из них вела дневник, который поможет в расследовании.

10 февраля 2021, 09:05
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Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Следователи изучили ноутбуки погибших в Самаре школьниц и выяснили, что незадолго до трагедии те смотрели аниме "Тетрадь смерти". Об этом рассказали источники Лайфа в местных правоохранительных органах. Ранее суд в Санкт-Петербурге по иску прокуратуры признал запрещённым в России это аниме, размещённое на одном из сайтов.

Одна из девочек вела дневник. До 2019 года он был рукописным, однако последняя запись гласит о том, что все следующие заметки будут вестись в мобильном телефоне.

Суд в Петербурге запретил аниме "Тетрадь смерти"

Суд в Петербурге запретил аниме "Тетрадь смерти"

Напомним, трагедия произошла накануне. Две двенадцатилетние девочки выпали с балкона многоэтажного дома и разбились насмерть.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Хромов Леонид
Хромов Леонид

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