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Британских медиков призвали называть грудное молоко человеческим. Чтобы никого не обидеть

И это не единственное изменение в терминологии.

10 февраля 2021, 08:56
<p>Фото© Pixabay</p>

Фото© Pixabay

Сотрудникам университетских больниц Брайтона и Сассекса настоятельно порекомендовали заменить некоторые термины на "гендерно-нейтральные". Так, теперь грудное молоко там рекомендуют называть человеческим, чтобы не указывать на женщин и не обидеть представителей гомосексуальных пар и людей с другой гендерной идентичностью.

Как пишет RT, эти университетские больницы стали первыми медучреждениями в Великобритании, которые рекомендовали сотрудникам заменить термины в служебном общении.

Теперь там призывают не называть рожениц женщинами. Их можно описать как "пациент" или "человек". Папы тоже попали под раздачу: вместо слова "отец" надлежит говорить "родитель", "сородитель" или "второй биологический родитель".

Без королей, дам и валетов. В Европе придумали гендерно нейтральные карты

Без королей, дам и валетов. В Европе придумали гендерно нейтральные карты

Будут также изменены листовки, сообщения, электронные письма, рассылаемые от лица медучреждения.

Напомним, ранее Google выплатил около четырёх миллионов долларов за гендерную дискриминацию.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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