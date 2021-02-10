Ретейлеры сообщили о росте цен на электронику до 20%

Техника начала расти в цене в прошлом году, с начала 2021 года она подорожала уже на 5–20% в зависимости от категории, и, по оценке экспертов, рост стоимости продолжится. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказали в компании "Марвел-дистрибуция", такая ситуация сложилась из-за дефицита основных компонентов для электроники: матриц, памяти, экранов, видеокарт, так как 80% этих товаров производится в Китае. Производство сократили ещё в начале пандемии коронавируса и пока его не нарастили до прежнего уровня. Кроме того, сейчас в КНР новогодние праздники, и на это время работы приостановлены.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что закупочные цены на электронику в Китае уже выросли на 10–15%, проблемы с логистикой добавляют ещё 2–3% к цене. По прогнозам эксперта, в течение 2021 года техника подорожает от 10 до 40%. Больше всего в цене вырастут ноутбуки — до 40–50%, цены на колонки и наушники могут увеличиться на 15–20%.

А вот смартфоны как минимум до конца марта дорожать не будут, считают в "Марвел-дистрибуции", так как крупнейшие производители, которые занимают 85% рынка, определяют цены не менее чем на квартал. Там также рассказали, что острого дефицита гаджетов сейчас нет, хотя в целом поставки электроники в РФ сокращаются.

В свою очередь, Минпромторг РФ не получал от торговых сетей информации о планах по значительному повышению цен на технику. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

Ранее ряд экспертов заявили, что в России подорожают импортные товары, включая бытовую технику. Это может быть связано с ростом стоимости морских перевозок. Однако Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не получала от торговых сетей информации о сложностях с перевозкой товаров морем из-за роста мировых ставок на фрахт.

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