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Жестоко избитого в Москве представителя китайской авиакомпании заподозрили в провокации

Пока идут разбирательства, молодой мужчина вставляет зубы взамен выбитых.

10 февраля 2021, 08:59
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<p>Против Владимира Ильина (справа) применили перцовый баллончик. Фото © LIFE</p>

Против Владимира Ильина (справа) применили перцовый баллончик. Фото © LIFE

Следователи заподозрили в провокации замначальника представительства ООО "Китайские восточные авиалинии" в Шереметьево Владимира Ильина, которому сломали челюсть и выбили зубы около московского бара "Рюмка". Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Сейчас Ильин является потерпевшим в уголовном деле об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Однако если догадки правоохранителей о провокации подтвердятся, статью могут переквалифицировать на хулиганство. Следствие пока не может установить причинённый Ильину ущерб, поскольку он сейчас вставляет зубы в частной стоматологической клинике. После окончания лечения медкарточка пострадавшего будет изъята для изучения.

Тем временем правоохранители опрашивают сотрудников бара "Рюмка", отдых в котором закончился для Ильина потерей зубов. Им предстоит проверить версию представителя китайской авиакомпании о событиях той ночи.

Сломали челюсть и выбили зубы. В Москве жестоко избили представителя китайской авиакомпании

Сломали челюсть и выбили зубы. В Москве жестоко избили представителя китайской авиакомпании

Ранее Лайф сообщал, что вальщик леса из Кирова устроил "резню бензопилой" в кафе, потому что хотел отомстить старому знакомому.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Николай Озеров
Николай Озеров

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