В Москве силовики нейтрализовали ячейку "Свидетелей Иеговы"
По факту организации экстремистского сообщества возбуждено уголовное дело.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В Москве прекращена работа одного из центров свидетелей Иеговы в России*. Как установили следователи, участники экстремистского сообщества проводили конспиративные сборы в доме на севере столицы, где занимались пропагандой своего незаконного учения. Притом, как отметили сыщики, иногда сборы проходили и в формате онлайн.
"Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение свидетелей Иеговы, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве.
В ведомстве добавили, что при поддержке сотрудников полиции, Росгвардии и ФСБ также проводятся обыски по 16 адресам проживания участников запрещённого сообщества. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
Как сообщал Лайф, в декабре в столице уже ликвидировали ещё одну ячейку свидетелей Иеговы, которая занималась вербовкой россиян в свои ряды.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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