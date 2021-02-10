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В Москве силовики нейтрализовали ячейку "Свидетелей Иеговы"

По факту организации экстремистского сообщества возбуждено уголовное дело.

10 февраля 2021, 09:07
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В Москве прекращена работа одного из центров свидетелей Иеговы в России*. Как установили следователи, участники экстремистского сообщества проводили конспиративные сборы в доме на севере столицы, где занимались пропагандой своего незаконного учения. Притом, как отметили сыщики, иногда сборы проходили и в формате онлайн.

"Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение свидетелей Иеговы, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве.

В ведомстве добавили, что при поддержке сотрудников полиции, Росгвардии и ФСБ также проводятся обыски по 16 адресам проживания участников запрещённого сообщества. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

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Как сообщал Лайф, в декабре в столице уже ликвидировали ещё одну ячейку свидетелей Иеговы, которая занималась вербовкой россиян в свои ряды.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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