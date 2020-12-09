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СК показал видео задержания трёх приверженцев "Свидетелей Иеговы" в Орле

Подозреваемые входили в совет старейшин орловской ячейки.

9 декабря 2020, 11:51

В Орле задержаны трое приверженцев экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Против них возбуждено дело, Следственный комитет показал момент их задержания.

— По данным следствия, подозреваемые осуществляли на территории Орловской области созыв собраний "Свидетели Иеговы "Орёл", в которых лично принимали участие и формировали их повестки, — говорится в сообщении СК.

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Запрет на деятельность организации в России действует с 2017 года.

Задержанные были членами совета старейшин орловской ячейки "Свидетелей Иеговы" и действовали "совместно и согласованно, из экстремистских побуждений". Сейчас с ними проводятся следственные действия.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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