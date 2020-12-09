СК показал видео задержания трёх приверженцев "Свидетелей Иеговы" в Орле
Подозреваемые входили в совет старейшин орловской ячейки.
В Орле задержаны трое приверженцев экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Против них возбуждено дело, Следственный комитет показал момент их задержания.
— По данным следствия, подозреваемые осуществляли на территории Орловской области созыв собраний "Свидетели Иеговы "Орёл", в которых лично принимали участие и формировали их повестки, — говорится в сообщении СК.
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Задержанные были членами совета старейшин орловской ячейки "Свидетелей Иеговы" и действовали "совместно и согласованно, из экстремистских побуждений". Сейчас с ними проводятся следственные действия.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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