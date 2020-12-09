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Учёные развеяли миф о способности коронавируса адаптироваться к иммунитету

Иммунная система человека достаточно развита, чтобы побеждать и мутации незваного гостя.

9 декабря 2020, 11:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Коронавирусная инфекция не может приобрести устойчивость к воздействию антител иммунной системы человека. В этом заверил Александр Гинцбург, глава центра Гамалеи, где разработали первую вакцину против этого заболевания.

Отвечаю: не может. Не потому, что он не хочет или не умеет этого делать, а потому, что наша иммунная система настолько разнообразна, что она разнообразнее, соответственно, тех мутаций, которые там (в вирусе. Прим. Лайфа) могут возникнуть, — ответил на вопрос РИА "Новости" учёный.

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Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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