Гинцбург объяснил, почему закрытие границ как мера борьбы с ковидом исчерпало себя

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему закрытие границ как мера борьбы с распространением коронавируса исчерпало себя.

— Первостепенную роль в распространении уже не завозной характер инфекции давно имеет, а соответственно, те источники инфекции, которые окружают нас с вами непосредственно. Поэтому очень трудно стало управлять эпидпроцессом — и он принял более массовый характер, — цитирует Гинцбурга РИА "Новости".

Он также заявил, что получившие вакцину люди должны иметь возможность свободно передвигаться между регионами и странами, так как вирус постоянно будет стимулировать их иммунную систему.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев спрогнозировал, что границы ряда стран, популярных у граждан РФ, могут быть закрыты до сентября 2021 года.