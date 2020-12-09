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Гинцбург объяснил, почему закрытие границ как мера борьбы с ковидом исчерпало себя

Академик считает, что те, кто уже сделал прививку, должны иметь возможность свободно передвигаться между регионами и странами.

9 декабря 2020, 10:56

Фото © Pixabay

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему закрытие границ как мера борьбы с распространением коронавируса исчерпало себя.

 Первостепенную роль в распространении уже не завозной характер инфекции давно имеет, а соответственно, те источники инфекции, которые окружают нас с вами непосредственно. Поэтому очень трудно стало управлять эпидпроцессом — и он принял более массовый характер, — цитирует Гинцбурга РИА "Новости".

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В организации подчёркивают, что не могут советовать странам "отменить сезон".

Он также заявил, что получившие вакцину люди должны иметь возможность свободно передвигаться между регионами и странами, так как вирус постоянно будет стимулировать их иммунную систему.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев спрогнозировал, что границы ряда стран, популярных у граждан РФ, могут быть закрыты до сентября 2021 года.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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