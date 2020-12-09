В Кремле отреагировали на ситуацию с "барным сопротивлением" в Петербурге

Протест рестораторов Санкт-Петербурга против временного закрытия заведений — это не сопротивление властям, а сопротивление людям, жизнь которых в результате подвергнется опасности, считают в Кремле. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал предпринимателей искать выход из этой ситуации совместно с властями.

— Создание движений сопротивления — это сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они подвергнут опасности. В эпидемиологическом плане Питер находится у красной черты. Там напряжённая ситуация, и власти региона делают всё, чтобы справиться с огромной волной эпидемии. И на этом фоне ресторанные протесты — это неуважение к людям, — отметил Песков.

При этом он обратил внимание и на бедственное положение ресторанного и туристического бизнеса из-за пандемии практически во всех странах мира. Однако представитель Кремля призвал предпринимателей выстраивать диалог и искать совместные пути выхода с властями.

Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом власти Петербурга ввели новые, более жёсткие ограничения на новогодние каникулы. Так, с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. Исключение сделают только для доставки и работы навынос. Против таких мер выступили рестораторы: около 80 кафе и баров даже составили "карту сопротивления" — заведений, которые продолжат работать, несмотря на запрет властей.