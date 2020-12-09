Следователи провели ночной антикоронавирусный рейд по барам Петербурга — видео
Нарушения нашли в нескольких ночных заведениях в самом центре города.
Петербургские следователи провели рейд, чтобы проверить заведения общепита на соблюдение мер по защите от коронавируса. В ходе инспекции в ночь с 8 на 9 декабря были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
— В трёх предприятиях общественного питания, расположенных на территории центрального района, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Изъята различная документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия, — отметили в пресс-службе.
Впереди — штрафы и закрытие. В федерации рестораторов не поддержали "Карту сопротивления" коллег из ПетербургаСобеседник Лайфа уверен, что владельцы заведений не добьются отмены постановления, а наживут себе дополнительные проблемы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита — на такой шаг власти пошли из-за увеличивающегося числа заболевших ковидом. Некоторые рестораторы не согласились с таким решением и составили карту заведений, которые продолжат принимать гостей, несмотря на ограничения.
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