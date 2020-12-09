Из-за пандемии россияне стали меньше целоваться и обниматься

Россияне при встрече с близкими людьми стали реже использовать поцелуи, объятия и рукопожатия в качестве приветствия. Всему виной стала пандемия коронавируса, сообщается из данных опроса ВЦИОМ, которые приводит ТАСС.

Если в 2019 году почти каждый второй человек с определённой периодичностью использовал поцелуи при встрече со знакомыми и близкими, то в текущем году их доля снизилась с 40% до 27%. Кроме того, вдвое выросло число тех, кто никогда не целует друзей и родных в качестве приветствия, и чаще об этом сообщали мужчины — 22% против 11% среди женщин.

Также снизилось количество рукопожатий — с 50% до 38% в 2020 году. Упала и доля объятий — с 55% до 42%.

Если уменьшение прикосновений к другим людям объяснимо санитарными мерами, то вот число улыбок при встрече (снижение с 41% до 34%), а также кивков головой (с 23% до 17%) объяснить экспертам оказалось сложно.

А вот что практически не изменилось, так это употребление приветственных слов. Если в 2019 году доля таких людей составляла 56%, то год спустя их стало 57%.

Отметим, всего в опросе приняло участие 1600 россиян старше 18 лет, он проводился 28 ноября.

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