Больным коронавирусом россиянам предложили альтернативу шампанскому на Новый год
Также специалисты дали несколько классных и лёгких рецептов, которые украсят любой праздничный стол.
Алкогольные напитки следует исключить на весь период лечения от коронавируса, в том числе и в новогодние праздники. Об этом рассказали врачи-диетологи.
Специалисты рекомендуют заменить спиртное морсами из облепихи, малины или клюквы.
Кроме того, необходимо воздержаться от употребления острых пряностей и слишком жирной пищи, так как CoViD-19 оказывает влияние в том числе и на желудочно-кишечный тракт.
Диетолог рассказала о страшных последствиях предновогодней диетыПо её словам, есть безвредные способы получать удовольствие от еды и при этом худеть.
Взамен врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Чедия посоветовала есть побольше овощей, причём в разном виде.
— Овощи могут быть тушёные, могут быть свежие в салате — всё это очень хорошо, — приводит её слова РИА "Новости".
Также Чедия советует разнообразить новогоднее меню фруктами в интересной подаче. С ней согласна и врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. По её словам, из апельсинов, мандаринов и помело получится отличное желе, если всё это очистить и переварить с желатином.
Кроме того, можно приготовить маринованный лук: нарезать его кружочками и сбрызнуть уксусом. Антибактериальные свойства при этом он не потеряет, зато превратится в очень пикантную закуску и станет хорошим дополнением к тушёной рыбе, курице или мясу.
Ранее Лайф рассказывал о том, какие продукты подорожают к Новому году и что нужно купить впрок, чтобы сэкономить.
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