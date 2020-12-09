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"Нужны дешёвые рабы". Депутат Рады заявил, что МВФ "убивает" экономику Украины

Он подчеркнул, что граждане не должны расплачиваться вместо воров и коррупционеров.

9 декабря 2020, 04:16

Фото © Pixabay

Международный валютный фонд загнал Украину в долги и хочет использовать её граждан как бесплатную рабочую силу. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в ходе акции протеста. Трансляцию вёл телеканал NewsOne.

Парламентарий подчеркнул, что причина экономического кризиса в бездарных управленцах и вмешательстве финансовых организаций, которые якобы пытаются помогать Незалежной.

Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова — забрать землю, убить промышленность, нужны дешёвые развитые рабы. Почему мы в залог должны были отдать медицину, пенсии людей, при чём тут финансовые организации? Ответ очень простой: к нам пришли завоеватели, те, которые под видом помощи убили экономику Украины, возмутился Рабинович.

МВФ оставил Украину без экстренной финансовой помощи

МВФ оставил Украину без экстренной финансовой помощи

Отказ пришёл несмотря на то, что в бюджете страны сформировалась "огромная дыра".

Депутат напомнил, что МВФ "убил" экономику 14 стран, и привёл в пример Венгрию, которая запретила присутствие фонда на своей территории и стала процветающим государством.

Рабинович подчеркнул, что украинцы не должны расплачиваться за воров и коррупционеров во власти, и заключил, что МВФ необходимо "выгнать" с Украины.

Ранее Рабинович заявил о возможном дефолте на Украине из-за "тупого правительства".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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