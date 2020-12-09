"Нужны дешёвые рабы". Депутат Рады заявил, что МВФ "убивает" экономику Украины
Он подчеркнул, что граждане не должны расплачиваться вместо воров и коррупционеров.
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Международный валютный фонд загнал Украину в долги и хочет использовать её граждан как бесплатную рабочую силу. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в ходе акции протеста. Трансляцию вёл телеканал NewsOne.
Парламентарий подчеркнул, что причина экономического кризиса в бездарных управленцах и вмешательстве финансовых организаций, которые якобы пытаются помогать Незалежной.
— Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова — забрать землю, убить промышленность, нужны дешёвые развитые рабы. Почему мы в залог должны были отдать медицину, пенсии людей, при чём тут финансовые организации? Ответ очень простой: к нам пришли завоеватели, те, которые под видом помощи убили экономику Украины, — возмутился Рабинович.
МВФ оставил Украину без экстренной финансовой помощиОтказ пришёл несмотря на то, что в бюджете страны сформировалась "огромная дыра".
Депутат напомнил, что МВФ "убил" экономику 14 стран, и привёл в пример Венгрию, которая запретила присутствие фонда на своей территории и стала процветающим государством.
Рабинович подчеркнул, что украинцы не должны расплачиваться за воров и коррупционеров во власти, и заключил, что МВФ необходимо "выгнать" с Украины.
Ранее Рабинович заявил о возможном дефолте на Украине из-за "тупого правительства".
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