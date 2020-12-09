Американский журнал сравнил ледоколы США с российскими и ужаснулся

Ледокольный флот США находится в плачевном состоянии и значительно уступает российскому, об этом заявил журналист Брэндон Уоллс в статье для National Interest.

По его словам, у американской Береговой охраны на вооружении состоит всего два корабля: USCGC Healy, который в настоящее время не эксплуатируется из-за катастрофического пожара двигателя, и USCGC Polar Star, введённый в строй в 1970-х годах.

Уоллс отметил, что по сравнению с российским флотом, насчитывающим более сорока таких судов, Соединённые Штаты значительно отстают в своих возможностях и скорее сопоставимы с Китаем, который тоже имеет всего два ледокола и третий в стадии строительства.

Автор статьи подчеркнул, что план по замене устаревших кораблей существует, однако США с ним не справляются. Кроме того, по неясным мотивам используются дизель-электрические силовые установки, в то время как прогрессивные конкуренты давно перешли на атомную энергию.

Уоллс заключил, что американская стратегия ледокольного флота "лишена дальновидности и амбиций", а новые планы присутствия в Арктике необходимы для любой администрации, если та озабочена вопросами национальной безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что российский флот пополнился самым мощным атомным ледоколом в мире.