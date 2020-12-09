В Роспотребнадзоре рассказали о двух сценариях развития ситуации с коронавирусом после Нового года
На праздники рекомендуется оставаться дома или, по крайней мере, избегать массовых мероприятий.
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Развитие ситуации с коронавирусом в январе возможно по двум сценариям, и оба зависят от того, насколько ответственно жители страны будут соблюдать ограничительные меры. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
— Возможны два варианта развития событий. Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса, — цитирует Горелова РИА "Новости".
Однако в случае несоблюдения профилактических мер и посещения массовых мероприятий на каникулах не исключён откат к прежним значениям, заметил эксперт.
Горелов посоветовал на праздники по возможности оставаться дома или, по крайней мере, стараться максимально избегать больших компаний людей и массовых мероприятий. Лучшим решением проведения выходных дней станут прогулки на свежем воздухе без использования общественного транспорта, уточнил представитель Роспотребнадзора.
Гинцбург рассказал, когда ситуация с коронавирусом в России станет управляемойПри этом полностью избавиться от новой инфекции не получится, считает глава центра имени Гамалеи.
При этом Горелов подчеркнул, что развитие эпидемического процесса в стране продолжается, о чём свидетельствует наличие пиковых значений, однако оснований для пессимизма нет.
— Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины, — заметил Горелов.
Нынешний подъём заболеваемости прогнозировался из-за погодных факторов. Но стабилизация и даже улучшение ситуации возможны уже в ближайшие недели, если россияне будут соблюдать рекомендованные меры безопасности.
Ранее были названы регионы России с самой сложной ситуацией по коронавирусу.
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