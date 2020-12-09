В Роспотребнадзоре рассказали о двух сценариях развития ситуации с коронавирусом после Нового года

Развитие ситуации с коронавирусом в январе возможно по двум сценариям, и оба зависят от того, насколько ответственно жители страны будут соблюдать ограничительные меры. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Возможны два варианта развития событий. Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса, — цитирует Горелова РИА "Новости".

Однако в случае несоблюдения профилактических мер и посещения массовых мероприятий на каникулах не исключён откат к прежним значениям, заметил эксперт.

Горелов посоветовал на праздники по возможности оставаться дома или, по крайней мере, стараться максимально избегать больших компаний людей и массовых мероприятий. Лучшим решением проведения выходных дней станут прогулки на свежем воздухе без использования общественного транспорта, уточнил представитель Роспотребнадзора.

При этом Горелов подчеркнул, что развитие эпидемического процесса в стране продолжается, о чём свидетельствует наличие пиковых значений, однако оснований для пессимизма нет.

— Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины, — заметил Горелов.

Нынешний подъём заболеваемости прогнозировался из-за погодных факторов. Но стабилизация и даже улучшение ситуации возможны уже в ближайшие недели, если россияне будут соблюдать рекомендованные меры безопасности.

Ранее были названы регионы России с самой сложной ситуацией по коронавирусу.