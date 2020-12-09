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Категорий: 17

В Роспотребнадзоре рассказали о двух сценариях развития ситуации с коронавирусом после Нового года

На праздники рекомендуется оставаться дома или, по крайней мере, избегать массовых мероприятий.

9 декабря 2020, 03:14
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Фото © Pixabay

Развитие ситуации с коронавирусом в январе возможно по двум сценариям, и оба зависят от того, насколько ответственно жители страны будут соблюдать ограничительные меры. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Возможны два варианта развития событий. Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса, — цитирует Горелова РИА "Новости".

Однако в случае несоблюдения профилактических мер и посещения массовых мероприятий на каникулах не исключён откат к прежним значениям, заметил эксперт.

Горелов посоветовал на праздники по возможности оставаться дома или, по крайней мере, стараться максимально избегать больших компаний людей и массовых мероприятий. Лучшим решением проведения выходных дней станут прогулки на свежем воздухе без использования общественного транспорта, уточнил представитель Роспотребнадзора.

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При этом полностью избавиться от новой инфекции не получится, считает глава центра имени Гамалеи.

При этом Горелов подчеркнул, что развитие эпидемического процесса в стране продолжается, о чём свидетельствует наличие пиковых значений, однако оснований для пессимизма нет.

Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины, — заметил Горелов.

Нынешний подъём заболеваемости прогнозировался из-за погодных факторов. Но стабилизация и даже улучшение ситуации возможны уже в ближайшие недели, если россияне будут соблюдать рекомендованные меры безопасности.

Ранее были названы регионы России с самой сложной ситуацией по коронавирусу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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