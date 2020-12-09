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Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом

Этот метод позволит избавиться не только от ковида, но и от других инфекций.

9 декабря 2020, 00:33
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Самому большому риску заражения коронавирусом подвергаются люди в помещениях с высокой концентрацией патогенов. Для того чтобы снизить риск инфицирования, необходимо обеспечить там хорошую вентиляцию. Об этом рассказал врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция <...>. Ещё нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте, — приводит его слова радио Sputnik.

Эксперт объяснил, кого можно назвать сверхраспространителем коронавируса

Эксперт объяснил, кого можно назвать сверхраспространителем коронавируса

Он также призвал соблюдать меры безопасности при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными.

Специалист посоветовал чаще проветривать помещения на работе и квартиры, а также не забывать о влажной уборке, которая, по словам Жемчугова, поможет снизить вероятность распространения не только коронавируса, но и других возможных инфекций. Кроме того, подобные методы спасут от сверхраспространителей — людей, которые переносят и распространяют большой объём CoViD-19, однако не испытывают симптомов болезни.

Ранее были названы регионы России с самой сложной ситуацией по коронавирусу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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