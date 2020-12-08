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"Ботанический ад". Малышева назвала растения, которые нужно срочно выбросить из дома

Она также порекомендовала убрать опасные цветы из детских садов и спален.

8 декабря 2020, 23:27
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Врач и телеведущая Елена Малышева назвала самые опасные комнатные растения, от которых срочно нужно избавиться.

Ботанический ад. Он будет у вас, если есть те растения-убийцы. Они вызывают удушья, ожоги и другие тяжёлые состояния, предупредила теледоктор в эфире программы "Жить здорово". Видео опубликовано на "Ютубе".

Первое опасное комнатное растение — это диффенбахия. Его сок и выделения очень ядовиты за счёт содержания оксалата кальция. Если они попадут на слизистую, вещества вызовут отёки. По словам Малышевой, ребёнок может легко отломить и попробовать на вкус коварный цветок — и произойдёт трагедия.

Следующий домашний "убийца" называется монстера. Это лиана, произрастающая в лесах Южной Африки. Ночью она выделяет много углекислого газа вместо ожидаемого кислорода.

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Авторы статьи связали появление проблемы с массовым запустением постсоветского времени.

Третий опасный цветок — это антуриум. Он выделяет вещества, которые стимулируют выработку гистамина, вплоть до анафилактического шока.

Малышева добавила, что эти растения очень любят использовать в детских садах, в спальнях. Она порекомендовала запретить выращивать их в детских учреждениях и посоветовала убрать вообще любые цветы из детских комнат, потому что на листьях скапливается пыль, а в земле поселяется грибок и плесень.

Ранее Малышева рассказала о смертельной опасности алоэ.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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